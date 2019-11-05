В Донецке пустующие здания будут сдавать в аренду

В неподконтрольном украинским властям Донецке «власти» намерены предоставлять заброшенные здания и помещения арендаторам. Подобных объектов – сотни, среди них есть и памятники архитектуры. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Как уверяют в «ДНР», многие пустующие помещения находятся в плачевном состоянии, среди них есть детские сады и школы. Даже простой косметический ремонт здесь не проводился десятки лет, теперь может помочь только капитальный. В «республике» утверждают, что речь идет о нежилых помещениях в зданиях «муниципальной собственности».

Арендаторы снимают пустующие здания для различных целей. В пример в «ДНР» приводят одно из помещений в здании недалеко от шахты Абакумова, где теперь – аптека. Предпринимателям пришлось сделать ремонт и оборудовать торговую точку.

В «республике» также сообщают, что в частные руки некоторые «бесхозные» дома начали сдавать еще в 2015 году. В частности, кинотеатр «Дом кино Шевченко» по ул. Артема, который является памятником архитектуры: в помещении усилиями арендаторов сделан ремонт.

«Власти» напоминают, что арендаторы обязаны сохранять помещение в надлежащем порядке. Как уверяют представители «городской администрации», «средства от аренды пустующих зданий существенно пополнят бюджет города, плюс ко всему преобразятся улицы».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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