В Украине решили проблему с выплатой надбавок к зарплатам учителям

В доработанном проекте госбюджета на 2020 год заложены дополнительные 2,2 млрд грн для надбавки учителям за престижность. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, после презентации проекта госбюджета-2020 заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

«Мы платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше, чем реальное, а значит – последние 4 года просто не доплачивали, начиная с 2016 года, заработную плату учителям», – сказала она.

«Мы, наконец, эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учеников, которое является реалистичным на сегодня. Это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%, а не играться надбавками и доплатами, как это любят делать на местах. В этой части помощь в проекте госбюджета отражена», – заявила Новосад.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

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