В Краматорске Мемориал памяти жертв обстрела города из РСЗО нуждается в ремонте (Фото)

В Краматорске нуждается в ремонте Мемориал памяти жертв обстрела города на ул. Дворцовой. Постамент мемориала разрисован, плитка осыпалась, внутри куба – мусор.

Мемориал был открыт 10 февраля 2018 года. Проект был выполнен в антивандальном варианте, но уже через несколько месяцев треснуло стеклянное покрытие, разрушилась плитка на постаменте. Мемориал тогда отремонтировали.

Через несколько месяцев после ремонта мемориал снова в плачевном состоянии: постамент вандалы разрисовали краской, плитка вновь отошла и рассыпается, внутри стеклянного куба – листья и мусор.

Как сообщалось ранее, 10 февраля 2018 года в Краматорске открыли мемориал жертвам обстрела из РСЗО. Он представляет собой макет маршевого двигателя ракеты, воткнувшейся в прозрачный куб.

Напомним, в результате теракта 10 февраля 2015 года в Краматорске погибли 17 человек, 64 ранены, среди них – пятеро детей.

Источник: Kramatorsk Post

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