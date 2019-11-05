В «ЛНР» женщину, заявившую об изнасиловании, «оштрафовали» на крупную сумму

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) «оштрафовали» женщину, заявившую об изнасиловании. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что в «суде ЛНР» рассматривали «дело» женщины по обвинению в «заведомо ложном доносе о совершении лицом тяжкого преступления».

«13.07.2019 гражданка Т., находясь в парке "Горняк" г. Стаханова, добровольно вступила в половое сношение с гражданином С. Опасаясь за свою репутацию, жительница города Стаханова обратилась в Стахановское ГУВД МВД ЛНР с заведомо ложным заявлением о совершении в отношении нее преступления, предусмотренного ч.1 ст.140 УК ЛНР (изнасилование)», – говорится в сообщении.

«В ходе проверки материалов сообщения о преступлении было установлено, что заявление гражданки Т. содержит ложные сведения. В ходе судебного разбирательства вина подсудимой полностью доказана», – заявили в «прокуратуре».

Женщина была «осуждена» к наказанию в виде «штрафа» в размере 68,9 тыс. руб. (26,5 тыс. грн по курсу местного банка на 05.11.2019).

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