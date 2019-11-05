«Шахтер» прибыл в Загреб (Фото)

Сегодня, 5 ноября, «оранжево-черные» отправились на матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА с загребским «Динамо», сообщает пресс-служба «горняков».

В 11:40 самолет авиакомпании SkyUр взял курс на Загреб. Кроме команды и тренерского штаба донецкую делегацию составили генеральный директор клуба Сергей Палкин, менеджмент, а также «Шахтер» U19.

На матч с хорватами Луиш Каштру взял 20 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин;

Защитники: Додо, Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Давид Хочолава;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо, Сергей Болбат;

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

Матч «Динамо» (Загреб) – «Шахтер» состоится в среду, 6 ноября, на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало в 22:00.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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