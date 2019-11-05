В Украине увеличили бюджет на безопасность и оборону

В Украине увеличили затраты государственного бюджета на безопасность и оборону в 2020 году. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, после презентации проекта госбюджета-2020 заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Проектом бюджета на 2020 год бюджет Министерства обороны станет наибольшим за время независимости Украины. В соответствии с нашими стратегическими планами на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозированного ВВП. Это 245,8 млрд грн, из которых 3% ВВП – это 136 млрд грн выделяется на оборону», – сказал он.

«Бюджет самого Министерства обороны 116,1 млрд грн. В 2019 году это было 102 млрд грн. Также государственные гарантии на покупку вооружения и военной техники – 9 млрд грн, в 2019 году это было 3 млрд грн. Бюджет Специальной государственной службы транспорта, который в большей части идет на строительство инфраструктуры и жилья для военнослужащих – 1,4 млрд грн, в этом году был 0,8 млрд грн», – заявил Загороднюк.

Министр обороны сообщил, что бюджет Главного управления разведки Минобороны Украины в 2020 году составит 3,5 млрд грн. «Также на оборону направляются средства Министерства регионального развития – 2,4 млрд грн, которые пойдут на производство боеприпасов для Министерства обороны. Приоритетом бюджета будет закупка вооружений и военной техники», – добавил глава Минобороны Украины.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год, после этого в документ подали более 2,5 тыс. поправок. Кабинет министров Украины уже утвердил проект закона о государственном бюджете на 2020 год для рассмотрения его во втором чтении в парламенте.

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