Доступ миллионов жителей Донбасса к базовым услугам находится под угрозой из-за войны, – ОБСЕ

Доступ гражданского населения на Донбассе к базовым услугам, таким как: вода, газ и электричество, по-прежнему находится под угрозой из-за повреждений объектов инфраструктуры, вызванных преимущественно вооруженным насилием. Ключевые объекты инфраструктуры, обеспечивающие миллионы людей водой, электричеством и газом, расположены вдоль линии разграничения и рядом с ней. Проводить ремонтно-восстановительные работы в основном сложно из-за непрекращающихся боевых действий. Об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине «Содействие проведению и мониторинг СММ ремонтных работ на объектах инфраструктуры на востоке Украины», опубликованном на сайте организации.

«Невзирая на взятые на себя обязательства, стороны продолжают нарушать локальные режимы тишины, которые устанавливаются с целью проведения ремонта и технического обслуживания, что подвергает опасности членов ремонтных бригад и персонал СММ. Постоянные обстрелы из легкого и тяжелого вооружения повреждают линии электропередачи, трубопроводы и другие жизненно важные объекты гражданской инфраструктуры. Районы вдоль линии соприкосновения остаются в ловушке в условиях замкнутого круга вооруженного насилия, что приводит к перебоям и отключениям услуг для гражданского населения, постоянной потребности в регулярном ремонте и техобслуживании, а также к задержкам в проведении ремонтных работ», – говорится в отчете.

Как сообщается, Миссия и в дальнейшем готова оказывать содействие проведению ремонтных работ на жизненно важных объектах инфраструктуры в рамках своего мандата путем способствования налаживанию диалога, осуществления мониторинга и подготовки отчетов.

Также в СММ подчеркивают, что стороны несут ответственность за принятие мер по обеспечению соблюдения окон тишины, проведения ремонтных работ и защиты объектов инфраструктуры от повреждений. «Ответственность за обеспечение соблюдения окон тишины, проведения ремонтных работ и восстановления поврежденных и разрушенных объектов инфраструктуры лежит именно на сторонах, и, что более важно, они должны принимать надлежащие меры с тем, чтобы защитить эти объекты от новых повреждений вследствие неизбирательного вооруженного насилия. Между тем гуманитарные последствия отключения основных услуг остаются существенными», – уточняется в отчете.

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