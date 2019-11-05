Единение человека и природы: В Краматорске пополнилась улица муралов (Фото)

В Краматорске появился очередной мурал в рамках проекта «You are east». Его создал художник из Бельгии Хупин Фабиан Джорджес (Hupin Fabien Georges J). Об этом сообщил местный фотограф Артем Гетьман на своей странице в Facebook.

Мурал расположен на стене многоэтажки по адресу ул. Марата, 4. «Данный мурал символизирует единение и взаимодействие человека и природы. На мурале изображен человек покрытый растениями, как символ возрождения. Листья на мурале, как представление чего-то натурального, что дает жизнь и вдохновляет», – объяснил Гетьман.

Напомним, в Краматорске начались масштабные работы по созданию муралов в рамках проекта «You are east». Уже созданы такие муралы: «Missae Ferrum» (Чугун и лотос), «Освободи свои эмоции», на экологическую тематику, «Не стена, а дверь», «Корсак», «Персей», «Піднесення».

Также сообщалось, что украинский художник Дима Фатум в рамках проекта «You are east» создал арт-инсталляцию под названием «Культурная независимость».

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