В ЛугОГА проведут кадровую ротацию

В Луганской областной государственной администрации – областной военно-гражданской администрации в ближайшее время будет проведена определенная кадровая ротация. Если государственный служащий будет уличен в нарушениях – его уволят. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил глава области Сергей Гайдай во время пресс-конференции, передает пресс-служба ЛугОГА.

«В команде останутся те, кто добросовестно работает. Конечно, люди ошибаются, однако хищения бюджетных средств – это не ошибка, а преступление. Хочу предупредить – если госслужащий будет уличен в нарушениях, то его уволят. Я придерживаюсь четкого делегирования полномочий – никакой коллективной ответственности», – заявил он.

Председатель ЛугОГА отметил, что уже провел несколько собеседований с кандидатами на должность председателей райгосадминистраций. «Восемь из десяти вообще не понимают, чем они должны заниматься на соответствующих должностях. Если эти люди прошли "LIFT", то они вышли на "другом этаже"», – добавил Сергей Гайдай.

Глава облгосадминистрации отметил, что за такие назначения он отвечает лично.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом №767 / 2019 назначил председателя ЛугОГА. 20 октября во время заседания КМУ согласовал увольнение главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Как сообщалось ранее, в Луганской области заработал социальный проект «LIFT», через который ищут руководителей районных государственных администраций (РГА). Всех неравнодушных приглашают поучаствовать в конкурсе – открыты вакансии.

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