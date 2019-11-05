«Приехали на Каргилл, тут ***ец»: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 ноября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анастасия: «12:59. Горловка в сторону Бахмута. Машин 30-40»;

Татьяна: «13:48. Бахмут – Горловка. Можно сказать, почти нормально. Украина – "сквозняком", перед ДНР приехали 40 минут назад, двигаемся хорошо, было машин 40»;

«Номер»: «14:03. Украинский пост из Украины в Горловку пеших нет. Из Горловки пеших тоже нет на украинском посту»;

«Номер»: «14:29. Майорск, на ДНР-посту пеших нет, в оба направления».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«kipish»: «12:52. Приехали на "Каргилл", тут пипец, мягко говоря... Я издалека вижу стеллу бетонную "Счастливого пути"... Свекровь пошла считать машины. 45+ льгота а общая еще где-то +20 машин, скорость пропуска неизвестная»;

Сергей: «13:51. "Каргилл" в Украину: льготы нет, общая – 70 машин, пеших 10 человек».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юлия: «10:49. В Донецк в Еленовке и Новотроицк около 10 машин (основная очередь)»;

Алексей: «11:41. Еленовка в сторону Волновахи. 75 машин до МВД»;

Юрий: «11:47. Подтверждаю. С утра пускали по 2 авто в 40 минут, но сейчас вроде живее»;

«Администратор»: «12:49. В Еленовке в сторону Мариуполя очередь до магазина»;

Вовка: «13:49. Еленовка в Украину – 25 авто до полиции»;

Lola: «14:20. Еленовка в сторону Донецка – около 20 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Mihail: «14:18. Октябрь в Украину: сразу на заезд. В Донецк 20 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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