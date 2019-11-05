Луганщина: Стало известно, скольким гражданам обеспечено финансирование пенсий

В Луганской области обеспечено стабильное финансирование пенсий 331 тыс. пенсионеров. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области Ольга Шарунова во время заседания коллегии Луганской облгосадминистрации, передает пресс-служба ведомства.

Так, глава областного ПФУ акцентировала внимание присутствующих на работе по погашению задолженности в Пенсионный фонд. С начала текущего года произошло 187 заседаний временных комиссий по вопросам погашения задолженности, были заслушаны 420 должников, в результате чего дополнительно поступило в счет погашения задолженности 1,3 млн грн.

По словам Шаруновой, на областном и территориальных уровнях продолжается тесное и плодотворное сотрудничество с налоговой службой, правоохранительными органами, райгосадминистрациями, представителями Гоструда и исполнительной службы в части погашения задолженности и максимального наполнения бюджета ПФУ. Проведено 53 совместных выезда к должникам, 107 совместных совещаний по актуальным вопросам. Ежемесячно обновляется информация по предпринимателям-должникам, которые являются пенсионерами или застрахованными лицами, для взыскания долга в принудительном порядке.

«Оценивая работу органов Пенсионного фонда области за 9 месяцев текущего года, Ольга Шарунова отметила положительную динамику по обеспечению выполнения плановых показателей поступлений средств. По ее словам, общие доходы бюджета Фонда Луганской области составили 101% к плану, собрано почти 2 млрд грн», – говорится в сообщении.

Напомним, по данным Шаруновой, выплата пенсий в области осуществляется 339 тыс. 382 пенсионерам. На учете состоят 141,6 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров.

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