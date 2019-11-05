СБУ разоблачила российских шпионов, собиравших данные для «Л-ДНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины за последнее время разоблачила нескольких агентов, которые работали на российские спецслужбы. При этом, за провалы в оперативно-служебной деятельности уволен начальник российского разведцентра. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316 разведывательный центр Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. За провалы в оперативно-служебной деятельности его начальника, капитана 1 ранга Петра Каменщикова, освободили от должности», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

По информации СБУ, 316 Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Российской Федерацией АР Крым в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе обеспечивают разведывательной информацией незаконные вооруженные формирования (НВФ) на Донбассе.

Так, контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан. Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевые группы для подготовки и проведения диверсий на территории Украины.

«Украинская контрразведка, начиная с 2014 года, успешно реализует мероприятия по прекращению этой противоправной деятельности российской спецслужбы через обнаружение, задержание и привлечение к уголовной ответственности агентов иностранной военной разведки. Только во время последнего обмена по схеме "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019 года, в РФ было передано четырех уличенных контрразведкой и осужденных за государственную измену агентов 316 РЦ ГУ ГШ ВС РФ», – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о:

Радионовой Антонине Петровне, 1969 года рождения, гражданке Украины, военнослужащей Национальной гвардии Украины, задержана контрразведкой осенью 2017 года, осуждена по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины к 4 годам лишения свободы;

Фото: пресс-центр СБУ

Кореновском Дмитрии Евстафьевиче, 1972 года рождения. Гражданин Украины, задержанный контрразведкой СБУ в июне 2018 года, находился под следствием по ч. 1 ст. 111 УК;

Фото: пресс-центр СБУ

Федорове Викторе Андреевиче, 1969 года рождения. Гражданин Украины, задержанный контрразведкой СБУ в июне 2018 года, находился под следствием по ч. 1 ст. 111 УК;

Фото: пресс-центр СБУ

Ломака Юрии Николаевиче, 1961 года рождения. Гражданин Украины, бывший военнослужащий ВСУ, задержан контрразведкой СБУ в декабре 2018 года, осужден по ч. 1 ст. 111 УК к 5 годам лишения свободы.

Фото: пресс-центр СБУ

«По имеющимся у контрразведки данным, руководителя разведывательного подразделения капитан 1-го ранга Петр Каменщиков, несмотря на значительный авторитет и положительные рекомендации руководства, за очевидный провал был освобожден от занимаемой должности», – отметили в СБУ.

Также, решается вопрос о привлечении Каменщикова и других сотрудников центра, непосредственно задействованных в разведывательно-подрывной деятельности против Украины, к уголовной ответственности по ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Кроме того, в настоящее время одному из кураторов украинского направления 316-го РЦ ГУ ГШ ВС РФ капитану 3-го ранга Алексею Аненко СБУ уже направила пакет документов с подозрением о совершении этого преступления. Получение им подозрения подтверждено международным почтовым сервисом.

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