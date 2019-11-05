В Золотом отремонтируют автодорогу к КПВВ за 400 миллионов

В Золотом (Луганская обл.) планируют работы по улучшению инфраструктуры возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 5 ноября, заявил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

По его словам, уже проведен анализ состояния дороги к КПВВ, власти готовы провести тендер и начать ремонт. «По моему поручению уже сделан анализ состояния дороги из Северодонецка к КПВВ. Мы готовы зимой провести тендерные процедуры, чтобы весной начать эти работы. Ориентировочно ремонт автодороги будет стоить 400 млн грн», – отметил председатель облгосадминистрации.

Он добавил, что помимо этого, также разрабатываются варианты расширения дороги на самом КПВВ.

В целом, среди стратегических направлений в работе председатель облгосадминистрации определил соединения территории Луганщины с Объединенной энергетической системой Украины, строительство железнодорожной ветки к отделенной от всеукраинской сети колеи Кондрашевская-Новая – Лантратовка, восстановление дорог, модернизация угольной промышленности. Важной задачей является привлечение инвесторов.

«Мы должны создать такие условия для жизни, чтобы те, кто уехал, начали возвращаться на Луганщину, а жители временно оккупированных территорий желали жить в Украине», – отметил он.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!