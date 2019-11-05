В Украине помощь по уходу за больными детьми увеличилась на четверть

В Украине в течение января-сентября этого года среднедневной размер пособия от Фонда социального страхования Украины по уходу за больным членом семьи, в том числе за больными детьми до 14 лет, составил 254,07 грн, что на 25,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«В целом Фонд профинансировал 2 265 980 дней пребывания застрахованных лиц на больничном по уходу за больными членами семьи. Среднедневной размер помощи от Фонда составил 254,07 грн, что на 25,6% больше, чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 9 месяцев этого года Фонд профинансировал оказание помощи по временной потере трудоспособности по уходу за больным членом семьи, в том числе, за больными детьми до 14 лет, на сумму 575,5 млн грн. Это на 9,7% больше, чем за тот же период 2018 года.

Уточняется, что помощь финансируется Фондом, начиная с первого дня ухода за больным членом семьи, ее размер исчисляется на общих основаниях и составляет от 50% средней заработной платы застрахованного лица, если стаж не превышает 3 лет, и до 100% если стаж – более 8 лет или при наличии льгот.

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