Катастрофа МН17: Запрос Нидерландов к РФ об экстрадиции Цемаха еще рассматривается

Запрос Нидерландов к России об экстрадиции фигуранта дела о сбивании малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года Владимира Цемаха все еще на рассмотрении, передает «УНН» со ссылкой на информацию прокуратуры Нидерландов.

«7 сентября 2019 года прокуратура Нидерландов направила в компетентные органы России запрос о временном аресте господина Цемаха с целью его экстрадиции в Нидерланды. Этот запрос все еще находится на рассмотрении», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, на просьбу прокомментировать недавние заявления Цемаха в интервью исполнительному директору ИА «Россия сегодня» Кириллу Вышинскому о том, что ему якобы «предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии» представители полиции Нидерландов и Австралии, в прокуратуре заявили, что Цемах действительно был допрошен Общей следственной группой по расследованию сбивания MH17, но «эти переговоры носят конфиденциальный характер».

Ранее сообщалось, что в конце июня Служба безопасности Украины в результате спецоперации во временно неподконтрольном украинскому правительству Снежном (Донецкая обл.) задержала члена НВФ «ДНР» Владимира Цемаха. Его считают причастным к уничтожению рейса МН17. Напомним, 5 сентября, Владимир Цемах был освобожден судом из-под стражи под личное обязательство и был передан России. Затем он уехал на неподконтрольную украинскому правительству часть Донбасса. Нидерланды просили Украину не выдавать Цемаха России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск. В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия. Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17. Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины. Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

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