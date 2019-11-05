В Украине в следующем году увеличат выплаты на детей, – Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины в 2020 году увеличит выплаты на программы по обеспечению детей. Об этом сегодня, 5 ноября, заявила министр социальной политики Юлия Соколовская, в ходе презентации проекта госбюджета-2020 ко второму чтению, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, увеличение выплат на программы по обеспечению детей является приоритетом Минсоцполитики в следующем году. «В этом году главная смета страны формировалась в ограниченности финансовых ресурсов, что не позволило охватить все приоритетные направления одновременно. Поскольку наша философия основана на принципах адресности и помощи тем, кто действительно нуждается – мы были вынуждены сделать выбор. Наш выбор, приоритет Минсоцполитики на 2020 год – дети», – отметила Соколовская.

Как рассказала министр, в проект госбюджета-2020, который правительство подало ко второму чтению парламента, Минсоцполитики предусмотрело увеличить выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в семейных формах воспитания, в том числе на детей с инвалидностью – 1, 5 млрд грн, что на 48% больше, чем в 2019 году.

Так, в следующем году:

ребенок до 6 лет, лишенный родительской опеки, будет получать – 4 147,50 грн, а от 6 до 18 лет – 5 545 грн;

ребенок с инвалидностью до 6 лет – 6 226,50 грн, а от 6 до 23 лет – 7 763 грн.

Помимо этого, Минсоцполитики планирует в 2020 году увеличить выплаты на приобретение жилья для детей-сирот на 77,7 млн грн, что позволит дополнительно купить 1 701 квартиру, 18 домов детских домов семейного типа, 25 домов для малых групповых домов.

Еще одно нововведение – планируется ввести программу реабилитации детей с инвалидностью, на что предусмотрено выделить 130 млн грн и повысить пособие на детей для малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а именно:

для детей до 6 лет – 2 317,7 грн;

от 6 до 18 лет – ​​2 883,4 грн.

Также, в ведомстве планируют начать программу социальных услуг, в том числе для детей с инвалидностью, на что выделят 100 млн грн, что позволит членам семей лиц с инвалидностью работать и заниматься собственными делами без "привязки" к лицам с инвалидностью.

Среди основных нововведений проекту бюджета-2020 в сфере социальной политики Соколовская назвала также:

отмену "привязки" к прожиточному минимуму более 150 видов выплат, кроме двух: пенсий и пособий малообеспеченным семьям;

увеличение надбавки по уходу за одиноким пенсионером старше 80 лет на 40%. Средний размер надбавки составит 671 грн. На это дополнительно запланировано 806 млн грн и это поможет 100 тыс. человек.

введение новой бюджетной программы на развитие сервисов в регионах – фронт-офисов – дополнительно 150 млн грн.;

внедрение института специалистов социальной работы (ФСР) и их обучение, чтобы они сопровождали семьи. На это предполагается 687 тыс. грн.

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