«Стальной» городок: В Мариуполе состоялся фестиваль кузнечного искусства

В Мариуполе прошел фестиваль кузнечного искусства «Сталеве Джерело». Кузнецы из Бердянска, Сум, Мариуполя и других городов демонстрировали свои кованые произведения искусства. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, на базе Музея народного быта развернулся настоящий «стальной» городок. «Среди самых ярких работ – гитара в стиле steampunk и метровые металлические розы», – говорится в сообщении.

На фестивале кузнецы продолжали создавать свои шедевры – ковали цветы и сердца. Гости могли не только приобщиться к процессу, но и узнать профессиональные тонкости. Также мариупольцы принимали участие в мастер-классах и конкурсах. Каждый желающий мог выковать на память сувенир.

Кроме того, для маленьких посетителей была организована развлекательная программа. На базе Краеведческого музея прошел квест «Между Молотом и Наковальней».

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