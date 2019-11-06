«Там просто клоака»: Гиркин рассказал, во что превращается «ДНР»

Бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что Донетчина под руководством «главы ДНР» Дениса Пушилина превращается в «отстойник» и «клоаку». Об этом он сказал в беседе с блогером Максимом Калашниковым на одном из российских Youtube-каналов, передает издание «New Format».

«Там просто клоака! Там не ад – в аду горит огонь, черти бегают. А здесь клоака, безнадежная, грязная, вонючая, значительная клоака. Вот во что превратили Донбасс! Делается все, чтобы превратить это в полный отстойник», – заявил Гиркин.

Он считает, что «ДНР» на сегодняшний день руководит «мошенник, который привел к власти таких же, как сам». Также, он утверждает, что подобных взглядов придерживаются и многие жители Донбасса.

«Когда ставят управлять патентованного мошенника! Его шеф сидел в России в тюрьме, Пушилина. Он ставит точно таких же. Там клеймо ставить негде из-за уголовных преследований за мошенничество включительно», – утверждает Гиркин.

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