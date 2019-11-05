Без паники! В Попасной пройдут масштабные учения

В прифронтовой Попасной (Луганская обл.) 7 ноября состоятся масштабные учения по гражданской защите. Местных жителей просят сохранять спокойствие. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.
«С 1 мая в Луганской области стартовал проект "Снижение риска катастроф и уязвимости населения в восточной Украине", который разработан и внедрен ACTED при финансовой поддержке ECHO», – говорится в сообщении.
В рамках реализации этого проекта в Попасной 7 ноября состоятся совместные показательные учения с привлечением органов управления местного звена территориальных подсистем, сил и средств единой системы гражданской защиты Луганской области.
Уточняется, что совместные показательные учения состоятся в 10:00 часов.
«Попаснянская райгосадминистрация просит местных жителей с пониманием отнестись к мероприятиям», – сказано в сообщении.
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