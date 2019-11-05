На Донетчине три населенных пункта останутся без воды

В Донецкой области с 5 по 8 ноября остановят Донецкую фильтровальную станцию в связи с ремонтом. Временно прекратится водоснабжение Авдеевки, поселка Верхнеторецкое и села Васильевка. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"».

«С 8:00 5 ноября до 10:00 8 ноября в связи с плановыми ремонтными работами, которые будет проводить энергопоставляющее предприятие на линии электропередачи 110 кВ, планируется остановка Донецкой фильтровальной станции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время проведения работ будет прекращена подача воды в город Авдеевку, поселок Верхнеторецкое, село Васильевку.

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