Горячая линия «Донбасс SOS»: Четверть обращений – от жителей неподконтрольного Донбасса

В октябре этого года 25% всех звонков на «горячую линию» общественной организации «Донбасс SOS» поступили от жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщается на сайте организации.

Так, на «горячую линию» в октябре обратились 1 792 человека, количество вопросов составило 2 210.

По данным организации, больше всего звонков поступило с неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей – 25% от общего количества, из Донецкой области (без учета НКТ) – 19%, из Киевской области – 17%, с территории Луганской области, подконтрольной правительству Украины, – 7%, из Харьковской области – 6%.

Чаще всего граждане интересовались порядком оформления документов в госучреждениях – 27,4% звонков от всех обратившихся, вопросами процедуры пересечения линии разграничения – 24%, а также вопросами получения пенсионных выплат – 17,1%.

Кроме того, 70% среди обратившихся составляют женщины.

Инфографика: ОО «Донбасс SOS»

Следует отметить, что по телефону «горячей линии» общественной организации «Донбасс SOS» жители Донбасса и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить консультации по различным интересующим их вопросам.

Обращения принимаются по номеру 0 800 309 110. Звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатные.

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