Адресная помощь переселенцам: Сколько выплачено в регионах Украины (Инфографика)

В Украине в сентябре государство выплатило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) 242,6 млн грн адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги). Об этом, согласно данным Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».
Это меньше, чем в сентябре прошлого года, когда было выделено 250,2 млн грн.
Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2018 года количество ВПЛ уменьшилось на 103 тыс. 599 человек.
Так, больше всего сумма выплат возросла в Донецкой области – до 63 млн грн. Возросла также в Киевской – 20,5 млн грн и Луганской областях – 19,9 млн.
Для увеличения – кликните на изображение
Напомним, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Ждать ли переселенцам изменений ситуации с пенсиями и соцвыплатами
- Переселенцы рассказали о своих источниках доходов (Инфографика)
- Переселенцам: Что делать, если необоснованно отказывают в адресной помощи
- Переселенцев расспросили о приостановке соцвыплат и пенсий
- Адресная помощь переселенцам: Основные изменения разъяснили в УТСЗН Донетчины
- Адресная помощь: Могут ли получать несовершеннолетние ВПЛ, если мать стоит на учете в другом месте
- Адресная помощь: Сколько сейчас выплачивают переселенцам
- Переселенцам: В каких случаях прекращается выплата адресной помощи
Комментарии