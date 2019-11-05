Адресная помощь переселенцам: Сколько выплачено в регионах Украины (Инфографика)

В Украине в сентябре государство выплатило внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) 242,6 млн грн адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие» деньги). Об этом, согласно данным Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».

Это меньше, чем в сентябре прошлого года, когда было выделено 250,2 млн грн.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2018 года количество ВПЛ уменьшилось на 103 тыс. 599 человек.

Так, больше всего сумма выплат возросла в Донецкой области – до 63 млн грн. Возросла также в Киевской – 20,5 млн грн и Луганской областях – 19,9 млн.

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Напомним, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.

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