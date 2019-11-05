Только в Донецке содержат более 200 пленных украинцев, – экс-сотрудник «военной прокуратуры ДНР»

Лишь во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке незаконные вооруженные формирования (НВФ) незаконно удерживают около 200 заключенных по политическим мотивам украинцев. Об этом «Громадському радіо» сообщил бывший сотрудник «военной прокуратуры ДНР» Сергей Лукьяненко.

Он в июле 2019 вернулся на подконтрольную Украины территорию по программе СБУ «Тебя ждут дома». Программа позволяет вернуться и избежать уголовной ответственности гражданам, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях и добровольно отказались от участия в них.

«В Донецке только около 200 человек... Не во всей "ДНР". Только в Донецке», – сказал он.

По словам Лукьяненко, места содержания людей расположены не только в зданиях, принадлежащих так называемым «правоохранительным органам», но и при каждой воинской части.

«Они почти везде находятся. При каждой воинской части такие точки. То есть, это десятки и больше», – сказал он.

Источник в Службе безопасности Украины подтвердил эти цифры. По его словам, ранее в каждом подразделении был так называемый «обменный фонд». Сейчас эти места до сих пор существуют в каждом подразделении, и в них так же содержатся пленники.

«Во время активных боевых действий у каждого командира подразделения был так называемый обменный фонд. Представьте себе: во время боевых действий несколько боевиков попали в плен (тогда руководство боевиков, – ред.) Выходит через открытый канал связи сразу на командира украинской части, которая взяла этих людей в плен. И сразу идет предложение о том, чтобы обменять этих людей тот обменный фонд, у них есть. И были случаи, которые не афишировались и не разглашались, когда ведется обмен сразу, по горячему. Это особенно практиковалось в 2014-2015 годах. Сейчас немножко другая ситуация. Но в каждой части, в каждом крупном подразделении есть свое место, где содержатся как пленные, так и свои "залетчики", которые не афишируются перед комендатурой. С ними там проводится определенная работа», – отметил собеседник

По его словам, сколько подразделений – столько и таких «ям». «Если брать полки с бригадами, то там будет около десятка. Если еще и батальоны теробороны, то там будет несколько десятков. Это только при воинских частях эти ямы. Соответственно, в эти же ямы по знакомству может завести милиция местная какого-то человека, которого задержали, чтобы там поработать с нем, скажем так. И никто даже не узнает, где это было и что это было. Человек с мешком на голове заехала, и с мешком на голове выехал. Он сам не знает, где был», – сообщил сотрудник СБУ.

Ранее в СБУ сообщили, что на Донбассе незаконно лишены свободы 245 человек.

Напомним, 17 октября СБУ сообщала о 240 незаконно лишенных свободы людях и о 257 – пропавших без вести.

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