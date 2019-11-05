В прифронтовом Торецке появится сервис «электронных петиций»

В прифронтовом Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) в рамках проекта «Smart City» начали внедрять сервис электронных петиций. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.

«Электронные петиции – это один из инструментов электронной демократии, который помогает эффективно взаимодействовать власти и обществу», – говорится в сообщении.

Так, 31 октября 2019 года был подписан Меморандум между Военно-гражданской администрацией города Торецка и Международной благотворительной организацией «Фонд Восточная Европа» в рамках реализации Программы международной технической помощи «Электронное управление для подотчетности власти и участия общества» (EGAP) по внедрению «Единой платформы местной электронной демократии «e-DEM».

Сейчас ведется работа по подключению к платформе «е-DEM», которая объединяет несколько сервисов:

сервис «Местные электронные петиции», который дает возможность украинцам влиять на развитие своих громад через обращение в местные органы власти по электронным петициям;

сервис «Общественный бюджет», который предоставляет возможность жителям предлагать свои проекты местного развития и/или влиять на распределение определенной доли средств местного бюджета путем голосования за те или иные проекты;

сервис «Открытый город», который помогает жителям информировать местные власти об актуальных проблемах благоустройства, жилищно-коммунальной сферы, инфраструктуры и т. д., для оперативного устранения этих проблем;

сервис «Электронные консультации с общественностью», который предоставляет органам местной власти возможность привлекать предложения жителей по вопросам развития городов и громад, организовывать обсуждение проектов документов перед их рассмотрением и одобрением, проводить местные опросы в разных формах с целью изучения мнения активной части горожан.

Первым этапом станет внедрение сервиса «Местные электронные петиции», что позволит более оперативно и качественно реагировать и решать конкретные проблемы общества, которые находятся в компетенции ВГА Торецка.

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