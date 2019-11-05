У Путина рассказали о ситуации со встречей «нормандской четверки»

Россия готова ко встрече «нормандской четверки», однако настаивает на хорошей подготовке саммита, чтоб он стал результативным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

«Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию (с разведением – ред.). Безусловно, любые сообщения о том, что разведение сил срывается, вызывает глубокую обеспокоенность. Мы надеемся, что, несмотря на трудности, процесс будет завершен, финализирован», – сказал он.

По его словам, на сегодняшний день нет даты встречи, и в Кремле не могут ответить, состоятся ли переговоры еще в этом году.

«Россия и президент Путин выступает за продолжение работы в "нормандском формате", хочет как можно скорее провести саммит в "нормандском формате". Вместе с тем, считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности. Пока преждевременно говорить. Пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня. Ведется такая дискретная подготовительная работа. Было бы неправильно вести ее в публичном режиме, это не способствовало бы процессу подготовки и скорейшего проведения встречи", – сказал Песков.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к «нормандскому формату» при срочной необходимости.

Как сообщалось ранее, до проведения встречи в Нормандском формате Россия требует от Украины согласовать документ, который станет своеобразным итогом проведения саммита. При этом в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в Нормандском формате «в условиях срочной необходимости».

Напомним, замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил, что на очередной встрече в Нормандском формате планируют обговорить контроль СММ ОБСЕ над государственной границей Украины и России на Донбассе и дальнейшие шаги по разведению сил и средств на всей линии разграничения.

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