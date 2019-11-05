Введение «Роттердам+» помогло выжить госшахтам, – эксперт

Введение формулы «Роттердам +» позволило установить справедливую цену на уголь и государственные шахты получили дополнительные средства, что помогло им выжить. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава «Первой энергетической ассоциации Украины» Василий Котко, пишут «Українські новини».

Эксперт напомнил, что до введения формулы «Роттердам +» цены на уголь устанавливались в ручном режиме и были занижены. Соответственно, цены на электроэнергию также определялись субъективно, что давало возможность крупным потребителям тока получать льготную цену. При таких условиях, угольный сектор работал в условиях ценовой дискриминации, а для выживания государственных шахт нужно было увеличивать дотации из бюджета.

«До этой формулы у нас учитывалась цена на уголь заниженная. Соответственно уменьшались тарифы на электроэнергию. Это выгодно было потребителям, особенно тем, которые потребляют большой объем электроэнергии. Но одновременно, если у нас цена занижалась на уголь, то для государственных шахт надо было увеличивать дотацию, чтобы они просто не умерли», – сказал Котко.

Он подчеркнул, что себестоимость добычи угля на государственных шахтах очень высока, и в случае низких цен на уголь государство вынуждено увеличивать дотации из бюджета.

«Если возьмем, например, сегодняшний день." Роттердам + ", сейчас цены на мировых рынках пошли вниз, примерно 1 650 грн. 2 500 грн у нас для государственных шахт. И 4 500 у них себестоимость. Значит, сегодня разница между 4 500 и 2 500 – это то, что дотируется из бюджета. Представьте себе, как было не 2 500, а раньше занижалась цена, она была и 1 000, и т. д. то есть, росли дотации. а дотации за чей счет растут? Это бюджет. а бюджет – это чьи деньги? Это наши деньги», – пояснил Котко.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщал, что государственные шахты с момента принятия формулы «Роттердам +» получили дополнительно более 10 млрд грн.

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков отмечал, что введение формулы «Роттердам +» позволило забыть о веерных отключениях электроэнергии в стране и ручном регулировании цен на уголь и электроэнергию.

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