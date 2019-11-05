Стало известно, почему правительство не будет строить аэропорт в Мариуполе

Кабмин рассматривает возможность строительства аэропорта в Мариуполе, но пока это не актуально. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает ТСН.

По словам Криклия, в Луганской области пока возможность возведения аэропорта не рассматривают, а на Донбассе есть вероятность террористических актов, поэтому этот вопрос пока отложили.

«В Луганской области я пока не вижу где, а в Донецке, в Мариуполе, мы как раз вчера (28 октября – ред.) после заседания Кабмина этот вопрос поднимали, обсуждали. Пока что мы видим определенные риски, разумеется. Если там хотя бы будет 1% рисков для жизни граждан, мы не будем этот вопрос поднимать. Если там среди 200 рейсов, не дай бог, окажется, что один будет с каким-то террористическим актом, мы такие вещи ни себе не простим, ни априори не допустим», – сказал министр.

Ранее Криклий заявил, что аэропорт в Мариуполе не функционирует, чтобы избежать повторения такой авиакатастрофы, как уничтожение малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Напомним, экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что авиасообщение с Мариуполем должно быть восстановлено в этом или следующем году. Он также отмечал, что, в случае восстановления мариупольского аэропорта, потребность в аэропортах «Краматорск» и «Бердянск» отпадет.

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