Субсидии: Минсоцполитики Украины не будет применять новые проверки получателей

Министерство социальной политики Украины не вводило новых проверок правомерности получения субсидий, однако надеется на честность субсидиантов. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская во время презентации проекта Бюджета-2020 ко второму чтению, передает «УНН».
«Никаких нововведений не было. Я надеюсь, что люди, которые подают документы декларативно, понимают, что должны предоставлять правдивую информацию относительно своих доходов и имущества», – сказала Соколовская, отвечая на вопрос, какие проверки будет осуществлять правительство относительно субсидиантов в следующем году.
По словам министра, в следующем году правительство не планировало сокращать расходы на субсидии, поэтому их «должно хватить на помощь всем, кто в ней нуждается».
Напомним, изменение процента платежа с 15% до 20% в формуле назначения субсидий вступит в действие с 1 мая 2020 года и не коснется этого отопительного сезона.
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