Местные выборы в Украине: Стало известно, сколько денег выделят на 2020 год

В проекте Государственного бюджета на следующий год предусмотрено более 2 млрд грн на проведение всех выборов в Украине. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщила во время презентации проекта Бюджета-2020 ко второму чтению министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает «УНН».

«2 миллиарда 154 млн грн – это сумма, которая заложена на местные выборы», – сказала она.

По словам министра, согласно подсчетам, этой суммы хватит для того, чтобы обеспечить проведение всех выборов в следующем году.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины назначила на 22 декабря 2019 года первые местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах (ОТГ), в том числе в двух на территории Донецкой и Луганской областей.

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