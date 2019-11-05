На Луганщине в 10 км от линии разграничения проводят разминирование (Фото)

Возле поселка Тошковка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) проводится гуманитарное разминирование. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Датского Совета по делам беженцев (ДСБ, DDG) на странице организации в Facebook.

«Восток Украины – один из наиболее загрязненных минами регионов в мире. Для обеспечения широкомасштабного гуманитарного разминирования на Донбассе, DDG тесно сотрудничает с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. C сентября 4 команды ГСЧС проводят совместное разминирование со специалистами DDG возле Тошковки, Луганской области, всего в 10 километрах от линии разграничения», – говорится в сообщении.

По информации организации, 100 саперов ГСЧС Украины прошли тренинги в соответствии с международными стандартами гуманитарного разминирования и получили оборудование для разминирования благодаря финансовой поддержке правительства США.

Напомним, по данным ДСБ, на Донбассе в сентябре 2019 года от мин и других взрывоопасных предметов погибли 3 человека, 19 – получили ранения.

Как сообщалось ранее, по данным ДСБ, на Донбассе 446 тысяч детей проживают в 20-километровой зоне по обе стороны от линии разграничения, которая сильно загрязнена минами и другими взрывоопасными пережитками войны, и подвергаются опасности.

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