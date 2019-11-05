Укроборонпром исполняет 44 контракта оборонного госзаказа

В рамках государственного оборонного заказа предприятия «Укроборонпрома» получили около 5 млрд грн, и сейчас выполняют 44 различных контракта. Об этом в интервью «Укринформу» сообщил генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«На Гособоронзаказ в этом году мы пока получили около 5 млрд грн и сейчас выполняем 44 различных контракта», – сказал Абромавичус, добавив, что около двух миллиардов гривен концерн еще должен дополучить.

По словам гендиректора, наличие государственного оборонного заказа для «Укроборонпрома» является важным, но не критическим фактором для предприятий концерна.

«Я бы не сказал, что это критически важно. Оно важно, но не критично. У нас все-таки внутренние поставки – это одна треть, экспорт – две трети. Поэтому мы работаем на наших военных, защищающих страну, мы хотим им поставлять качественное вооружение, в том числе за счет более высокого маржинального экспорта мы можем производить им более качественную продукцию», – отметил Абромавичус.

Напомним, ВСУ в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении.

Как сообщалось ранее, за три года в Украине увеличили финансирование в модернизацию оборонного комплекса в 100 раз и продолжают внедрять стандарты НАТО.

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