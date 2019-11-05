Из-за военных действий Луганщина до сих пор нуждается в поддержке гуманитарных организаций, – Гайдай

Из-за военных действий Луганская область до сих пор нуждается в поддержке гуманитарных организаций. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай на встрече с представителями Датского Совета по делам беженцев (ДСБ), передает пресс-служба ЛугОВГА.

Глава области встретился с директором представительства ДСБ в Украине Кристой Зонголович и советником по связям и развитию Диной Гуд.

По словам Гайдая, перед властями стоит задача «перейти от выживания к развитию области». «Убежден, в ближайшее время положительные изменения в регионе будут заметны», – сказал он.

В свою очередь Зонголович представила направления деятельности ДСБ, в состав которого входит Датский группа по разминированию. В частности, в Луганской области действуют представительства в Северодонецке и Лисичанске.

По ее словам, ДСБ осуществляет сразу несколько проектов, направленных на экономическое развитие (микро-гранты для местного населения и внутренне перемещенных лиц, создание рабочих мест, гранты на профессиональное образование), укрепление потенциала государственных органов власти, гуманитарное разминирование и информирование о минной опасности и тому подобное.

«Интенсивная работа в направлении разминирования и популяризации информации по противоминной безопасности продолжится на востоке Украины и в дальнейшем. В частности, Датской группой по разминированию уже очищено от взрывоопасных предметов 639 тыс. кв. м», – сообщила Криста Зонголович.

Кроме того, по информации пресс-службы, были обсуждены потенциальные направления дальнейшего программной деятельности международной организации в Луганской области.

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