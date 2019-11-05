Депутаты Верховной Рады Украины посетили Золотое-4 (Фото)

Депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств.
«Народные депутаты побывали на участке разведения, где увидели как предыдущие, так и новые оборудованные позиции украинских военных. Также представители Верховной Рады Украины, непосредственно в населенном пункте Золотое-4 пообщались с местными жителями», – говорится в сообщении.
Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- После разведения сил: Как в Катериновке и Золотом работает полиция
- Глава Луганщины побывал в Золотом-4 и Катериновке, чтобы проверить ситуацию после разведения войск (Фото)
- Разведение сил в Петровском не повлияет на работу властей Донетчины, – Кириленко
- Разведение сил и средств в Петровском: Названа новая дата
- ОБСЕ на границе с Россией и зоны безопасности: В Минске обсуждают контроль над Донбассом
- Разведение сил на Донбассе: Командующий ООС рассказал о ситуации в Золотом и Петровском
- Разведение сил на Донбассе: Пристайко пояснил роль ОБСЕ и сложность фиксации обстрелов
- Катериновка: Что происходит после разведения войск вблизи Золотого (Фото)
- Режим «желтый» в Золотом отменять не будут, – ОТУ «Север»
- Ни в ТКГ, ни в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил, – Наев
- Украина запланировала открытие КПВВ «Золотое»
Комментарии