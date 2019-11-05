Депутаты Верховной Рады Украины посетили Золотое-4 (Фото)

Депутаты Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР Украины осуществили рабочий визит в Золотое-4 Луганской области для проведения мониторинговой миссии в районе разведения сил и средств у этого населенного пункта. Об этом сегодня, 5 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Во время выездного заседания члены Комитета ВРУ обсудили с командованием ООС, в частности, результаты разведения сил и средств.

«Народные депутаты побывали на участке разведения, где увидели как предыдущие, так и новые оборудованные позиции украинских военных. Также представители Верховной Рады Украины, непосредственно в населенном пункте Золотое-4 пообщались с местными жителями», – говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение сил и средств, которое завершили 1 ноября. После этого силы и средства разведут в Петровском. Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал разведение сил у Золотого «хорошей новостью».

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