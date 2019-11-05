Запрет противопехотных мин и биологического оружия: Зеленский утвердил состав двух делегаций

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации на Четвертую конференцию по рассмотрению действия Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин, которая состоится 25-29 ноября в Осло (Норвегия). Соответствующий указ №802/2019 опубликован на сайте главы государства.

«Образовать делегацию Украины для участия в Четвертой конференции по рассмотрению действия Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (25-29 ноября 2019 года, г. Осло, Королевство Норвегия)», – говорится в документе.

Главой делегации президент назначил посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка. Кроме него, в состав делегации вошли еще четверо чиновников.

Также Зеленский образовал делегацию на Ежегодную встречу государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, которая состоится 3-6 декабря в Женеве (Швейцария).

Соответствующий указ № 803 / 2019 опубликован на сайте главы государства.

«Образовать делегацию Украины для участия в Ежегодной встрече государств-участников Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (3-6 декабря 2019 года, г. Женева, Швейцарская Конфедерация)», – говорится в документе.

Главой делегации Президент утвердил Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Клименко.

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