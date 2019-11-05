Дело рецидивиста, который ограбил 13-летнего ребенка, направлено в суд

Дело рецидивиста, обвиняемого в ограблении 13-летнего ребенка, направлено в суд. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Обвиняемый – 33-летний житель Краматорска, четырежды судимый за незаконное завладение транспортом, кражи и ограбления, пошел на новое преступление в период условно-досрочного освобождения.

Напомним, 16 сентября, примерно в 14:30, в Краматорске 33-летний мужчина увидел на улице 13-летнюю девочку, которая приближалась к многоквартирному дому, разговаривая по мобильному телефону. Злоумышленник пошел за ней, и когда ребенок входил в подъезд, подбежал, толкнул ее в спину и попытался отобрать телефон. Девочка пыталась сопротивляться нападающему, но он схватил ее за волосы и сильно ударил головой о дверь. Выхватив из рук ребенка телефон стоимостью 3 700 грн, грабитель с места преступления скрылся.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от четырех до шести лет заключения.

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