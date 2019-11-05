На мосту у Станицы Луганской соединяют металлоконструкции (Фото)

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) продолжаются сварочные работы по соединению металлоконструкций основного моста. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, работники ООО «Укртрансмост» продолжили сварочные работы по соединению металлоконструкций моста. Также в течение дня строители разрезали металлоконструкцию разрушенной части моста для дальнейшего вывоза.

Кроме того, проводилась пескоструйная обработка металлических конструкций моста для дальнейшей антикоррозийной обработки.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн. Также сообщалось, что восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

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