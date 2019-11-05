Купили на рынке: Двое жителей Торецка отравились лесными грибами

В Торецке (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.) в Центральную городскую больницу в срочном порядке госпитализированы двое горожан после употребления в пищу лесных грибов. Об этом сообщил главный врач ЦГБ Виктор Чупрунов.

В начале недели люди сами обратились в приемное отделение больницы. Они рассказали, что употребляли грибы (очищенные маслята), приобретенные на рынке. Врачи терапевтического отделения поставили диагноз: острое отравление грибами. Больным уже назначено лечение.

Как сообщил Чупрунов, это уже второй случай, зафиксированный в Торецке этой осенью. «К сожалению, мы каждый год фиксируем подобные случаи. Предупреждаем, информируем, но количество отравлений дикорастущими грибами все равно есть. Нужно помнить, что грибы – пища опасная, и оптимальный вариант уберечься от этой опасности – это отказаться от грибных блюд вообще или свести их употребление к минимуму», – сказал главврач ЦГБ.

Он отметил, что отравление грибами «очень тяжело поддается лечению».

Источник: Торецьк.City

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