На Донетчине ликвидировали канал торговли боеприпасами

В Марьинском районе (Донецкая обл.) правоохранители ликвидировали канал торговли гранатами. Местному жителю, который организовал незаконный «бизнес», грозит уголовное наказание. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

В сентябре этого года правоохранители получили информацию о том, что 43-летний местный житель села Зоряное подыскивает покупателей для продажи гранат.

«В результате оперативной комбинации боеприпасы не попали в руки потенциальных клиентов. Полицейские провели две оперативные закупки, во время которых изъяли гранаты Ф-1 и деньги, полученные незаконным путем», – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что каждый боеприпас мужчина оценил в 500 грн.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника в виде содержания под стражей.

Фото: пресс-служба ГУ НП в Донецкой области

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