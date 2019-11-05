Будут с отоплением: В Бахмутском районе жителям буферной зоны раздают топливные брикеты (Фото)

Продолжается выдача топливных брикетов для жителей буферной зоны Бахмутского района (пгт Луганское, Воздвиженка, Мироновка) и поселков, подчиненных военно-гражданской администрации Торецка (Северное, Железное, Дружба, Пивденное, Дылеевка). Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба благотворительной организации «Caritas Краматорск»
Социальные работники благотворительного фонда обеспечили уже 270 домохозяйств таким необходимым в зимние морозы теплом.
«Люди с благодарностью принимают помощь и говорят слова благодарности. Реализация проекта «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощью, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины» осуществляется при участии Caritas Ukraine, Caritas Germany, German Humanitarian», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что в дальнейшем выдача топливных брикетов продолжится и на другие локации, где осуществляется проект.
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