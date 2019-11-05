Благотворители выделили 500 млн долларов жителям Донетчины, пострадавшим от вооруженного конфликта

500 млн долларов с 2014 года привлекли международные организации помощи жителям Донетчины, пострадавшим от вооруженного конфликта. Эти средства направлены на улучшение водоснабжения, санитарные услуги, подготовку к зиме, ремонт поврежденных домов, улучшение доступа к образованию и медицине. Об этом сегодня, 5 ноября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко

По его словам, об этом говорили во время встречи в ДонОГА с делегацией гуманитарной миссии, представителями дипломатического сообщества и гуманитарных организаций в Украине.

Он отметил, что на территории Донецкой области действуют 67 международных правительственных, неправительственных и межправительственных организаций. Они оказывают помощь наиболее уязвимым слоям населения, пострадавшим от конфликта. «Их помощь позволяла и позволяет оперативно, максимально быстро реагировать на вызовы, которые принесла вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины», – подчеркнул Кириленко.

Также руководитель области отметил, что 1,7 млн. жителей Донетчины получили помощь в обеспечении водоснабжения, 340 тыс. – деньги, ваучеры, медицинские и гигиенические средства; отремонтировано 105 учебных заведений, 19 тыс. детей получили учебные материалы.

Кириленко также сообщил, что представители Швейцарии заверили в готовности и в дальнейшем оказывать помощь области и компании «Вода Донбасса».

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