Минобороны Украины должно создать военную полицию, – Зеленский

Министерство обороны Украины должно создать военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством Верховной Рады и правительством, передает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым создать Военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов. В ходе встречи с руководством Верховной Рады и правительством Владимир Зеленский поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган – Военная полиция.

Также президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы «Е-ветеран».

Глава государства поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи водительских удостоверений, а также упростить процедуры аккредитации заведений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

Как сообщалось ранее, в связи со вступлением в силу закона № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» изменения коснутся ряда законов о силовых структурах, в том числе СБУ, будут созданы военный суд и военная полиция, которая будет нести службу на линии разграничения на Донбассе.

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