У Путина русский язык назвали «грозным оружием», которое должно быть в «боевой готовности»

Советник президента России Владимир Толстой назвал русский язык «мощным оружием», которое должно быть «в полной боевой готовности». Об этом он заявил во время заседания Совета при президенте по русскому языку под председательством главы российского государства Владимира Путина в Кремле, передает ТСН со ссылкой на УНИАН.

«Война против русского слова, русского языка, которая ведется в так называемом цивилизованном мире, позволяет рассматривать его как мощное, грозное оружие, а следовательно, это оружие должно быть в полной боевой готовности. И если в военной сфере, в обеспечении своей обороноспособности, Россия за последние годы достигла поистине прорывных успехов, то в гуманитарной сфере нам предстоит сделать еще очень многое, и главное – наладить управление этими процессами», – подчеркнул он.

По мнению Толстого, «русский мир» за пределами России «неуклонно сжимается».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что на России лежит огромная ответственность за «сохранение, развитие и распространение русского языка, российской литературы».

«Тем более сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками искусственно..., грубо, порой совершенно бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», – сказал российский президент.

По его мнению, виноваты в этом «пещерные русофобы», «разного рода маргиналы» и «агрессивные националисты».

Как сообщалось ранее, в РФ одобрили законопроект о признании украинцев носителями русского языка.

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