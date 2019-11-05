Присваивала квартиры умерших: На Донетчине будут судить женщину-адвоката

В Донецкой области будут судить адвоката за незаконное завладение квартирами умерших граждан в Мариуполе. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 2 утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) в отношении одного из местных адвокатов», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Мариуполя и сообщила, что неизвестная, используя поддельный документ, незаконно завладела квартирой, которая должна была остаться ей в наследство от бабушки.

По данным следствия, в июле 2016 года 47-летняя женщина-адвокат узнала о смерти владелицы квартиры стоимостью более 220 тыс. грн, которая находится в Левобережном районе Мариуполя, и использовала поддельный договор о купле-продаже жилья, якобы заключенный при ее жизни. В дальнейшем перерегистрировав на себя квартиру, обвиняемая сдала ее в аренду, получив прибыль в 60 тыс. грн.

Кроме того, в феврале 2016 года адвокат, использовав аналогичный договор, пыталась оформить на себя еще одно помещение стоимостью более 290 тыс. грн, однако из-за ошибки государственного регистратора не смогла этого сделать.

Сейчас досудебное расследование завершено, дальнейшую судьбу адвоката решит суд.

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