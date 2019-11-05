Назначение пенсий и получение справок: Зеленский поручил запустить мобильное приложение

Сегодня, 5 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с руководством Верховной Рады и Кабинетом министров, состоявшейся в Офисе президента, поставил задачу до конца 2019 года ввести сервис назначения пенсий и получения справок с помощью мобильного приложения. А также поставил задачи в сфере здравоохранения, образования и культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Глава государства подчеркнул, что министр социальной политики Юлия Соколовская должна обеспечить введение сервиса назначения пенсий и получения справок с помощью специального мобильного приложения до конца года, а также ввести механизм назначения пенсий при достижении пенсионного возраста без обращения лица», – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский считает необходимым, чтобы до 31 января 2020 года Министерство здравоохранения усовершенствовало работу системы экстренной медицины и до февраля 2020 года обеспечило создание и функционирование Единой государственной информационной системы трансплантации.

Президент также поставил задачи перед министром образования и науки Анной Новосад. «В частности, до конца года должна быть сформирована законодательная основа для работы базовой и профильной школы по новым образовательным стандартам и обеспечен полноценный запуск работы Национального фонда исследований», – сообщили в пресс-службе.

Также Зеленский считает необходимым, чтобы Министерство культуры, молодежи и спорта до конца года разработало законопроект по информационному пространству Украины.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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