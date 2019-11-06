На Донетчине впервые лечат историческое дерево, которому более 170 лет (Фото)

В Великоанадольском лесу (Волновахский р-н, Донецкая обл.) впервые начали лечить историческое дерево ясень. Более 170 лет назад его высадил основатель леса Виктор Егорович фон Графф. Лечить дерево пришли работники леса и музея, преподаватели и студенты Великоанадольского лесотехнического колледжа имени Виктора фон Граффа.

Сюда приехал из Кропивницкого (до переименования – Кировоград) дендролог Евгений Ткачук, чтобы научить, как правильно ухаживать за вековыми деревьями. «Мы проводим первый этап лечения нашего ясеня. Мы вычищаем разрушенную древесину из каверны. Вторым этапом будет подсушивание полости, обработка специальными растворами – фунгицидами и обрезка некоторых ветвей, которые могут упасть», – объяснил он.

По словам дендролога, ствол дерева много лет назад повредили. «Основная проблема – это травма, которая была нанесена когда-то этому дереву, впоследствии создалось дупло, в котором начали заселяться различные вредители: личинки насекомых, жуков, здесь даже муравейник есть небольшой. При попадании влаги дерево начинает разрушаться. Чтобы его сохранить, мы и проводим эти мероприятия. У него достаточная ширина по кругу, как в трубке. То есть трубка внутри полая, но имеет прочность на скручивание, на перегиб. Здесь также достаточный объем для того, чтобы дерево могло надежно крепиться», – отметил специалист.

Ткачук добавил, что по правилам ухода за историческими деревьями, необходимо расчистить территорию от ростков вокруг них. «Все ростки деревьев, которые могут конкурировать в прикорневой зоне идут на вырубку, так как они могут повредить», – сказал он.

Также Ткачук рассказал, что ясень Граффа – это третье историческое дерево в Украине, которое сейчас лечат по правильной технологии. «Обычно просто берут бетон и всю полость в дереве заливают бетоном, чем наносят еще больший вред. Эта же технология будет примером для студентов, как правильно ухаживать за вековыми деревьями. Другие они в дальнейшем смогут самостоятельно лечить», - говорит дендролог.

После того, как в лесу позаботятся о ясене, здесь планируют обследовать и другие исторические деревья: дубы и сосны, которые около двух веков назад высадил Виктор фон Графф на берегу реки Кашлагач.

Источник: Волноваха.City

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