Украина может поставить жесткий ультиматум по открытию КПВВ «Золотое», – Марчук

Украина может поставить жесткий ультиматум по открытию КПВВ «Золотое». Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-представитель Украины по вопросам безопасности в ТКГ Евгений Марчук.

«Именно сейчас украинская сторона может жестко поставить вопрос об открытии КПВВ "Золотое" с "той" стороны, поставив в зависимость от его решения и дальнейшие свои шаги. Ведь Россия и ее ОРЛО до сих пор не выполнили важное для гражданского населения этого района поручение гуманитарного характера лидеров стран-членов нормандской четверки еще 2016 года. Есть еще ряд важных специфических обстоятельств, связанных с полноценным открытием КПВВ "Золотое". Это справедливый украинский ультиматум», – написал он.

Он напомнил, что Украина многократно официально настаивала в Минске на открытии этого КПВВ и демонстрировала свою готовность. «Построят с "той" стороны все необходимое для нормального пропуска такого же количества людей и автомобилей, заведут на этот объект столько же необходимого персонала, затем 7 дней нормальной работы под контролем ОБСЕ, – вот тогда и будем планировать, что делать дальше. У нас есть все основания для такой постановки вопроса. Вот почему я был убежден, что украинская сторона начнет решать "проблему" Золотого, поставив жестко такие условия. Я убежден, что и канцлер Меркель, и президент Макрон нас однозначно поддержали бы, ведь это их директива трехлетней давности. И какие бы аргументы не придумывал президент Путин, они выглядели бы как минимум смешно. Тем более, что он сам поддержал тогда эту директиву», – пояснил Марчук.

По его словам, КПВВ «Золотое» и зона разведения у Золотого «не слишком близкие соседи но нормально работающий КПВВ, который фактически находится на линии фронта, исключает обстрелы в этом районе». «Не говоря уже о разминировании прилегающих к нему дорог и территорий, ведь это тысячи гражданских лиц и автомобилей ежедневно. То есть открытие КПВВ это не только следование международному гуманитарному праву в отношении гражданского населения как жертв войны, но и своеобразная демилитаризация этой хоть и небольшой части линии фронта и прежде всего отсутствие обстрелов. Не говоря уже о создании нормальных условий для гражданского населения»», – считает Марчук.

Кроме того, на обустройство своей части этого КПВВ Украина потратила 7 млн. гривен. Украинская часть КПВВ Золотое может пропускать 5 000 человек и 2 000 автомобилей в день.

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