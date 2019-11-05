Теплая одежда и медпомощь: На Донетчине работают пункты обогрева (Видео)

В Донецкой области открыли 247 пунктов обогрева. Там можно выпить чаю и даже перекусить. А также получить теплую одежду и медицинскую помощь. Адреса можно найти в интернете.

В Мариуполе один из пунктов расположен в центре социального обслуживания. Здесь сразу же предлагают выпить чаю. Среди посетителей переселенка Мария, которая пришла за одеждой по совету знакомых. «Вот это тяжелое, вот шла – задохнулась. Надо что-то полегче. Вот может эта курточка пойдет. А наши бабулечки ходили, тоже ж переселенцы. Ходили, сказали, что тормозочки дают, идите туда», – сказала она.

По словам руководства, пока в этом пункте обогрева людей немного. Заработает он «на полную» ближе к зиме, когда ударят морозы. «Готовность у нас 99%. У нас есть место определенное. У нас соблюдается температурный режим, санитарный режим. Полная готовность – это когда мы получим продукты питания и одноразовую посуду. У нас есть небольшой запас на такие вот критические случаи, когда лица без определенного места жительства обращаются к нам», – рассказала заведующая отделения территориального центра социальной помощи Ирина Сотникова.

В другом районе города подобный центр работает круглосуточно. Здесь помогают бездомным. «Крупы, чай, варенье, закатка, есть конфеты. Каждый берет, то, что себе. Не гребет себе, скажем так, не нагребает полные сумки», – говорит директор Мариупольского центра по обслуживанию граждан без определенного места жительства Сергей Кравченко.

Но в администрации заведения добавляют, что погреться зимой здесь сможет каждый желающий. Также все неравнодушные могут поделиться теплой одеждой и продуктами. «Но, естественно, в холодные времена года у нас обслуживание людей увеличивается на процентов сорок. Смотрим, выясняем, кому нужно лечение», – уточнил Кравченко.

А если и вы увидите на улице человека с признаками переохлаждения, то не проходите мимо. Позвоните в «скорую». Потому что иногда это может спасти жизнь.

Источник: ТК «Донбасс»

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