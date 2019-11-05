Фильм о Донбассе получил приз на фестивале в Японии

Фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича получила специальный приз жюри (Special Jury Prize) на Международном кинофестивале в Токио (Япония). Об этом режиссер сообщил сегодня, 5 ноября, на своей странице в Facebook.

В этом году 32-й Минародний кинофестиваль в Токио проходил с 28 октября по 5 ноября. На нем было показано 180 фильмов из разных стран мира.

Как сообщалось ранее, украинский фильм «Атлантида» получил Венецианского льва.

«Атлантида» – это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судороги, перед окончательной разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего – в человеческом измерении.

Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

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