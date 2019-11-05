Митрополиту Онуфрию исполнилось 75 лет (Видео)

Сегодня, 5 ноября, предстоятелю Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Онуфрию исполнилось 75 лет. Свой юбилей, как сообщили в УПЦ, блаженнейший решил праздновать скромно – молитвой на малой родине. Поехал на Буковину, передает телеканал «Украина».

Ореста Владимировича Березовского – именно так до пострижения звали Онуфрия – предстоятелем Украинской православной церкви выбрали в 2014 году. Священнослужители отмечают его весомый вклад в развитие православия и укрепления духовных традиций в Украине. И называют мужественным защитником священных канонов даже в самые сложные времена.

«Очень много в наше время говорят и о патриотизме, и о вере. Но что такое патриотизм? То умение каждого человека делать все на благо своей родины, своего народа. И Блаженнейший – именно такой человек. Он пастырь, который готов положить свою душу, свою жизнь за веру своей церкви», – охарактеризовал Онуфрия митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами УПЦ Антоний.

«То, что Господь избрал именно Блаженнейшего Онуфрия предстоятелем церкви 5 лет назад – это настоящее счастье для Украины, для всех украинцев. То, что именно такой предстоятель – любящий, верующий – является таким образцом истинной православной веры. И мы все берем с него пример», – отметил народный депутат Украины Вадим Новинский.

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