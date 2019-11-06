Количество подземных толчков растет: Что происходит в неподконтрольной Макеевке

В неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл.) жители поселка Объединенный продолжают жаловаться на подземные толчки. Иногда из-за них «звенит» посуда и подпрыгивает мебель, а бывают и случаи, когда из-за толчков появляются трещины на зданиях, а также обваливаются стены. Установить причину «городская администрация» не может. А возможная причастность к этому местной шахты в всячески опровергается, передает «Радио Свобода».

Так, подземные толчки в Макеевке наблюдаются только в поселке Объединенный. Как пишут в социальных сетях местные жители, все началось около года назад. Весной толчки начали случаться каждую неделю. А затем их количество постоянно увеличивалось.

К примеру, за последние 2 недели октября толчков было 11. В ночь на 5 ноября поселок вновь трусило. Сразу несколько местных жителей написали об этом в соцсетях:

Карина: 0:28 толчок. Не такой страшный, как вчера, но посуда зазвенела;

Олеся: 0:28 – гупнуло;

Денис: Пожалуйста, опять толчок. 0:30 кв. 60 д.5 Чуть меньше, чем вчера;

Анжелика: У нас тоже посуда зазвенела, малосемейка;

Алексей: И вы еще скажете, что это не дело рук человека? За идиотов нас снова власть держит. Как по оплоту и сказали, это людям все кажется, либо они врут, а дома рушатся от старости!

«Сначала гул. Потом идет толчок. И толчок настолько сильный, что качаешься. Иногда на кресле "уезжаешь". У меня вот часы падали. Шкаф ловил», – рассказал одному из местных телеканалов житель поселка Юрий.

Как оказалось, подпрыгивание мебели и дрожание посуды – не единственные последствия подземных толчков. В одном из домов обвалилась потолочная плита, а в другом – кровля.

Автор фото утверждает, что это последствия подземного толчка.

Также, в некоторых домах по стенам пошли трещины. Как рассказала жительница поселка Анна, сначала трещины были едва заметными. Но вскоре увеличились в размерах. «Из-за трещин у нас порвались обои. И они сначала были тоненькие, как ниточки. А теперь они миллиметра 2», – рассказывает Анна.

Для местных жителей остается загадкой причина возникновения толчков. Некоторые считают, что их вызывают подземные работы на местной шахте «Калиновская-Восточная».

«Городская администрация» Макеевки начала говорить о проблеме только в июне. Правда, установить причину толчков там не смогли. А причастность шахты к этому всячески опровергалась. Якобы во время проведения буровзрывных работ в шахте, на поверхности никакой сейсмической активности не было.

В октябре более 100 жителей Объединенного написали коллективную жалобу. После этого в «горадминистрации» вновь заговорили о проблеме. На этот раз создали «комиссию» для выяснения причин возникновения подземных толчков. Правда и в этот раз было заявлено, что причина не в шахте. Так как место проведения горных работ не совпадает с местом, где здешние жители фиксируют толчки.

А далее члены «комиссии» рассказывали, что новых трещин на зданиях они не обнаружили, а повреждения, о которых говорят люди, вызваны возрастом самих строений и нарушениями технологии при строительстве, но никак не подземными толчками. «Просто дома, построенные в поселке Объединенный, они старые. Им по 60-70 лет. И зависит от того, какой был проект, какой был фундамент, как его строили», – заявил «глава администрации» Советского района Макеевки Владимир Гизоев.

В то же время, причины возникновения подземных толчков названы не были.

Как считает журналист Денис Казанский, скорее всего речь идет о техногенных землетрясениях в результате варварского затопления шахтных выработок, которое происходит в последние годы. По его мнению, ситуация требует срочного вмешательства. И украинским властям «следует срочно обратить на эту ситуацию внимание, и потребовать вмешательства международных наблюдателей».

Ранее сообщалось, что подземные толчки неизвестного происхождения больше полугода беспокоят жителей поселка Объединенный в неподконтрольной украинским властям Макеевке. От них мебель в квартирах ходит ходуном, а в стенах появились трещины.

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